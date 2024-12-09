اكتشفوا كل جديد حول رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر لعام 2024 عبر منصة بوابة أور ur.gov.iq والمستندات المطلوبة للتسجيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اتاحة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر لعام 2024، التي تعمل علي منح فرص للحصول علي أجر شهري يلبي احتياجاتهم الأساسية وهذا لأصحاب الدخل المحدود والضعيف، وفقاً لقانون رقم 11 لعام 2014، فيبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل عن رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر لعام 2024، سوف نعرضه لكم عبر الاتي والمستندات المطلوبة للتسجيل.

رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر لعام 2024

يجب عليك الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة بوابة أور (اضغط هنا). عليك قراءة الشروط والأحكام بدقة. بعد قراءة الشروط قم بالموافقة عليها واضغط علي كلمة تأكيد. يجب عليك تعبئة استمارة التسجيل. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. قم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة الـ bdf. قم بطباعة نسخة من الطلب بعد إتمام عملية التسجيل. يجب عليك الاحتفاظ بنسخة الطلب المطبوعة لتقديمها عند زيارة الباحث الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2024 بالعراق