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«الوطنية للصحافة» توافق على خطط استغلال بعض أصول المؤسسات القومية - أخبار كلمتك

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«الوطنية للصحافة» توافق على خطط استغلال بعض أصول المؤسسات القومية - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» توافق على خطط استغلال بعض أصول المؤسسات القومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الموافقة على استغلال بعض الأصول المملوكة لعدد من المؤسسات الصحفية القومية بهدف زيادة مواردها المالية، وتطوير خدماتها وهي مؤسسات أخبار اليوم وروزاليوسف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير نائب وزير المالية، وعمرو الخياط، حمدي رزق، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كما ناقشت الهيئة دراسة بشأن تنظيم مسابقة لفنون العمل الصحفي تهدف لتحفيز الموهوبين والمتميزين مهنيا ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المسابقة بشكلها النهائي بعد عرضها بصورتها النهائية على المجلس.

ووافقت الهيئة على اعتماد قرار مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بتعلية رأس مال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأعوام من 2019 حتى 2022 تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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