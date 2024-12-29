«الوطنية للصحافة» توافق على خطط استغلال بعض أصول المؤسسات القومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الموافقة على استغلال بعض الأصول المملوكة لعدد من المؤسسات الصحفية القومية بهدف زيادة مواردها المالية، وتطوير خدماتها وهي مؤسسات أخبار اليوم وروزاليوسف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير نائب وزير المالية، وعمرو الخياط، حمدي رزق، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كما ناقشت الهيئة دراسة بشأن تنظيم مسابقة لفنون العمل الصحفي تهدف لتحفيز الموهوبين والمتميزين مهنيا ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المسابقة بشكلها النهائي بعد عرضها بصورتها النهائية على المجلس.

ووافقت الهيئة على اعتماد قرار مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بتعلية رأس مال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأعوام من 2019 حتى 2022 تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة.