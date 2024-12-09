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“مفاجأة من العيار الثقيل في سعر عملة المملكة”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-12-2024 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “مفاجأة من العيار الثقيل في سعر عملة المملكة”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-12-2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - شهد سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم الاثنين استقرارا ملحوظا بعد موجة من الارتفاعات التي سجلتها الأيام الماضية، مدفوعا بزيادة الطلب مع بدء موسم رحلات العمرة، هذا التذبذب في سعر الريال يعكس العلاقة بين العرض والطلب في السوق المصري، خاصة مع الدور الكبير الذي يلعبه الريال في تغطية تكاليف السفر والطيران والأنشطة المرتبطة بالعمرة.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

استقرت أسعار الريال السعودي اليوم في أغلب البنوك المصرية بعد الارتفاعات الأخيرة، وسجلت البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر شراء بلغ 13.32 جنيه وسعر بيع 13.38 جنيه. وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 13.22 جنيه وسعر البيع 13.25 جنيه، أما بنك الإسكندرية، فشهد سعر شراء عند 13.36 جنيه وسعر بيع 13.38 جنيه، هذا الاستقرار يأتي في ظل استقرار الطلب نسبياً عقب الارتفاع المفاجئ في الأيام السابقة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-12-2024

تأثير ارتفاع الريال السعودي في السوق المصري

يؤدي ارتفاع سعر الريال السعودي إلى تأثير مباشر على تكاليف أداء العمرة والأنشطة المرتبطة بها، مما يشكل ضغطا على الأسر المصرية التي تخطط للسفر، ومن جهة أخرى، يمكن لهذا الارتفاع أن يعزز عائدات السياحة السعودية إلى مصر، مما يساهم في تحسين تدفق النقد الأجنبي، ومع ذلك، يبقى التحدي في موازنة أسعار العملات لضمان استقرار السوق ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسفر والسياحة.

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