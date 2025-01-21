موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:35 صباحاً - يلتقي فريق النصر في مواجهة قوية أمام الخليج اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الخليج.

ويقع الخليج في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والخليج على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

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