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موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:35 صباحاً -  يلتقي فريق النصر في مواجهة قوية أمام الخليج اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي.

 

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي 

 وتنطلق المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الخليج.

ويقع الخليج في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والخليج  على القناتين التاليتين:

SSC1 HD
SSC1 SD

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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