الرياضة - 10:46 - فلكيا.. أول أيام شهر رمضان 2025 وموعد إجازة عيد الفطر المبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:46 صباحاً - شهر رمضان 2025.. ينتظر العديد من المسلمين موعد قدوم شهر رمضان 2025، لبدء الاستعدادات والاحتفال به، حيث كشفت الحسابات الفلكية عن موعد أول أيام شهر رمضان 2025، وموعد إجازة عيد الفطر المبارك.

شهر رمضان 2025

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موعد شهر رمضان 2025

ويأتي أول أيام شهر رمضان 2025، يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 «يوم الرؤية».

استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية،

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة».

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة»، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكياً يوم السبت 1مارس 2025 م.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـــ، المقبل، لتأكيد موعد شهر رمضان 2025، حيث يعد صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

موعد عيد الفطر في 2025

وينتهي شهر رمضان ليبدأ بعده عيد الفطر المبارك، ووفقًا للحسابات الفلكية ينتهي شهر رمضان يوم 29 أو 30 مارس بحسب استطلاع رؤية الهلال، ومن المتوقع أن يصادف أولى أيام عيد الفطر، 30 أو 31 مارس 2025، ولا تقل إجازة عيد الفطر للطلاب والموظفين عن 3 أيام.