الرياضة - 09:06 - مصرع وإصابة 37 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - مصرع وإصابة 37 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أجواء باردة وصقيع وأمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أجواء باردة وصقيع وأمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري - أخبار كلمتك

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري - أخبار كلمتك

بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن - أخبار كلمتك

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

عاجل :صدور الحكم في قضية مرفوعة ضد صحفي شهير في شبوة - أخبار كلمتك

عاجل :صدور الحكم في قضية مرفوعة ضد صحفي شهير في شبوة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:46 صباحاً - تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 21 يناير، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

اقرأ أيضاً
خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

اليوم.. محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة بالدقي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق