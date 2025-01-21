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الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:26 صباحاً - شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2024، كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

كثافات مرورية

شهد أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة خاصة منطقتي الدقي والعجوزة، كثافات مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

تباطؤ حركة السيارات

وتباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما تباطأت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

تكدس حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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