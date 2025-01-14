الرياضة - 02:31 - بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر ولوكسمبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مع نظيره بدولة لوكسمبرج، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الوزير عبد العاطي «نتطلع لتعزيز العلاقات مع لوكسمبرج وتطويرها إلى آفاق أرحب، موجها الشكر لدولة لوكسمبرج على دعمها مصر داخل أروقة الاتحاد الأوربي.
هذا ويعقب المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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