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الرياضة - 10:01 - موعد الإعلان عن مسابقة التعليم الجديدة 2025 لتعيين 72 ألف معلم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - موعد الإعلان عن مسابقة التعليم الجديدة 2025 لتعيين 72 ألف معلم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - موعد الإعلان عن مسابقة التعليم الجديدة 2025 لتعيين 72 ألف معلم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:01 صباحاً - مسابقة التعليم الجديدة 2025.. يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن موعد فتح باب التقديم في مسابقة التعليم الجديدة 2025 لتعيين 72 ألف معلم، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بها.

مسابقة التعليم الجديدة 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة في جميع المحافظات، لسد العجز في المنظومة التعليمية.

مسابقة تعيين 72 ألف معلم 2025

تعيين 72 ألف معلم

وأضاف أنه سيتم تعيين الــ 72 ألف معلم، عن طريق الإعلان عن مسابقة التعليم الجديدة 2025 خلال الأيام المقبلة، عن طريق تنظيم مؤتمر صحفي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مسابقة تعيين 72 ألف معلم 2025

ومن المقرر الإعلان عن مسابقة تعيين 72 ألف معلم، بالتوازي مع مسابقة 30 ألف معلم، وذلك لتعيين أكبر عدد من المعلمين لسد عجز واحتياجات المدارس، وتشمل المسابقة العديد من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

شروط التقديم في مسابقة التعليم 2025

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة.

- أن يكون حسن السمعة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عالي.

- أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي «خريجي الكليات الأخرى غير كلية التربية».

مسابقة تعيين 72 ألف معلم 2025

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمره عن 40 عامًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

- ألا يكون قد حكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد تم فصل المتقدم من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموثق في بطاقة الرقم القومي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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