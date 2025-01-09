الرياضة - 10:01 - خبير في شئون الحركات الإسلامية يكشف موعد تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:01 مساءً - كشف سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن إعلام جماعة «الإخوان الإرهابية» جعل من عبد الرحمن القرضاوي، «جيفارا» بعد توقيفه في لبنان وتسليمه للإمارات.

وأكد سامح عيد أن تسليم عبد الرحمن القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم وفق حكم سابق عليه، ومن المتوقع أن يسلم إلى مصر قريبا بعد انتهاء موقفه قضائيا مع الإمارات.

وتطرق سامح عيد إلى حكم الجولاني لسوريا، مؤكدا أنه كان باتفاق أمريكي - إسرائيلي، مشيرا إلى أن مخطط إسرائيل يستهدف تفتيت المنطقة والقضاء على جيوش العراق وسوريا ومصر، من أجل تنفيذ مخططها بالدولة المحتلة التي لا حدود لها.

وأشار سامح عيد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الجيش المصري مستهدف، لأنه أقوى جيوش المنطقة وعقدة إسرائيل التي تمنعها من تهجير الفلسطينيين.

وبشأن الإخوان، علق سامح عيد قائلا: الإخوان يعتبروا مشروع الدولة القطرية ليس من الدين وإنما يريدون دولة خلافة، وهناك أفرادا منهم حتى الآن بالمكتب العام (الجناح المسلح) الذين يقومون بعمل فوضى في البلاد، لكن الدولة منتبهة لمثل تلك المخططات والتحديات، وعلينا استعادة الوعي من أجل الوقوف ضد هذا الفكر، خاصة بعد محاولة اتهام الإخوان للجيش المصري والإساءة له.