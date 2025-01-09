هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعثة المصري تصل أويو النيجيرية استعدادًا لمواجهة إنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعثة المصري تصل أويو النيجيرية استعدادًا لمواجهة إنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

بعثة المصري تصل أويو النيجيرية استعدادًا لمواجهة إنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:15 مساءً - وصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة أويو النيجيرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

وغادرت بعثة المصري القاهرة إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراة فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.


وتضم البعثة 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

b50e3d7b93.jpg
e8862ecc1b.jpg
f6b897b93f.jpg
a748f2b44f.jpg
a4e77957a0.jpg

 

a62ccca181.jpg

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

على طريقة المصريين، فان دايك يحمل هؤلاء خسارة ليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق