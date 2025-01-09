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السوبر الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد ومايوركا في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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السوبر الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد ومايوركا في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

السوبر الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد ومايوركا في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:15 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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تشكيل مايوركا أمام ريال مدريد

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تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

‏خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز.

‏خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

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خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا سيواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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