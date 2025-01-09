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عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:15 مساءً - حسم النجم الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، موقفه من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال انتقالات الشتاء الجاري.

نادي مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات متقدمة خلال الفترة الجارية مع إدارة فرانكفورت والنجم المصري عمر مرموش، لارتداء قميص السيتيزين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن مرموش حسم أمره بالفعل، ورد رسميًا على إدارة ناديه الألماني.

عمر مرموش يتمسك بالانضمام إلى مانشستر سيتي

وأشارت الشبكة في نسختها الألمانية إلى أن عمر مرموش وافق بشكل نهائي، بل وطلب من إدارة ناديه تسريع عملية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: "تم بالفعل التوصل إلى اتفاق شفهي كامل بين اللاعب والفريق الإنجليزي، حيث يرغب مرموش في الانتقال هذا الشتاء، خاصةً أنه يدرك أنه الخيار الأول الذي يريده بيب جوارديولا لتعزيز هجوم السيتيزنز".

ويمتد عقد مرموش حتى عام 2027 ولا يتضمن شرطًا جزائيًا، لذلك، يطلب نادي آينتراخت فرانكفورت حوالي 80 مليون يورو.

وقالت الشبكة: "لن يتم النظر في العروض التي تقل بكثير عن هذا المبلغ، خاصة مع تألق اللاعب المصري مؤخرًا".

من جهة أخرى، يرى مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن مبلغا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو هو أكثر واقعية، ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات بين الناديين حتى الآن.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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