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الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:16 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا، اليوم الجمعة، الموافق 3 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ميستايا» معقل الخفافيش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني بث مباشر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة فالنسيا، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 40 نقطة من 18 مباراة خاضها في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 12 انتصارًا و4 تعادلات، وهزيمتين لكتيبة أنشيلوتي.

وإذا تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز اليوم، سيصل إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب الـ41 نقطة بالمركز الأول، وبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

بينما يدخل فريق فالنسيا مباراة ريال مدريد، وهو يحتل المركز التاسع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 12 نقطة من 18 مباراة خاضها في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع انتصارين فقط لا غير، و6 تعادلات، وتلقى «الخفافيش» الهزيمة في 9 مباريات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، اليوم الجمعة، الموافق 3 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ميستايا» معقل الخفافيش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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