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الرياضة - 04:41 - قساوسة يقيمون قداس عيد الميلاد بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء المسيحيين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:41 - قساوسة يقيمون قداس عيد الميلاد بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء المسيحيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - قساوسة يقيمون قداس عيد الميلاد بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء المسيحيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:41 مساءً - استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عدداً من رجال الدين المسيحي بمراكز الإصلاح والتأهيل لإقامة قداس عيد الميلاد بدور العبادة التي تم إنشاؤها بداخل تلك المراكز بمشاركة النزلاء المسيحيين في أجواء روحانية تعكس قيم المحبة والتسامح، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد أهم محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا لتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي وبخاصة مشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة، وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2025.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة والتى تراعى حقوق النزلاء في ممارسة الشعائر الدينية.

شهدت تلك الاحتفالات حضور عدد من شيوخ الأزهر الشريف لتقديم التهنئة للنزلاء المسيحين بعيد الميلاد المجيد.. بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا العينية والمخبوزات على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الأصلاح والتأهيل فى إطار تأهيلهم وإكسابهم حرفة تدر دخلاً ثابتاً عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الدعم النفسى والروحى للنزلاء وتعزيز التواصل الإنسانى معهم كخطوة مهمة فى برامج الإصلاح والتأهيل حيث تساهم فى غرس القيم الإيجابية لديهم مما يساهم فى سرعة دمجهم فى المجتمع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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