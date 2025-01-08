هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى أديس أبابا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم MS852 والتي كانت متجهة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير من مطار أديس أبابا إلى مطار القاهرة الدولي من طراز B737-800 وعلى متنها 85 راكبا، قد هبطت اضطراريًا بمطار جدة الدولي وذلك لاتخاذ بعض الإجراءات الفنية.

وتم استيعاب ركاب الرحلة على رحلتي مصر للطيران المتجهتين من جدة إلى القاهرة رقم MS1662 وMS668.

وأكدت مصر للطيران حرصها التام على سلامة الركاب والتي تأتي في المقام الأول، كما تسعى الشركة الوطنية دائما لتقديم أعلى مستويات السلامة والأمان وفقًا للمعايير الدولية.

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