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الرياضة - 05:12 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:12 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:12 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - حافظ سعر الدولار، على استقراره مقابل الجنيه المصري، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في شركات الصرافة والبنوك العاملة بمصر، حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار

وتقدم كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

الدولار
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إلى 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال التعاملات المسائية نحو 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 50.83 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.88 جنيه 50.78 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.88 جنيه 50.78 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.88 جنيه 50.78 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.90 جنيه 50.80 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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