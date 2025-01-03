تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مباراة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:20 مساءً - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على أهمية مباراة المصري المقبلة، ولا بديل سوى الفوز في اللقاء من أجل الاقتراب من حسم التأهل للدور التالي.

وقال جروس للاعبين: "كل اللاعبين لن يشاركون في اللقاء ولكني واثق من جاهزية كل لاعب للمشاركة في اللقاء وتنفيذ المطلوب منه في حال احتياج الفريق لمجهوداته".

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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