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تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادًا للمصري - أخبار كلمتك

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تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادًا للمصري - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادًا للمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:20 مساءً -  خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة بالكرة لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.


وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم للقاء المصري.
 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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