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الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

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الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:40 مساءً -  حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والذي يترأس بعثة فريق الكرة فى الجزائر من أجل تدعيم فريق الكرة قبل مباراة شباب بلوزداد المرتقبة اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

 ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

 كما أعلنت القناة الجزائرية الأولى نقل المباراة الأهلي وشباب بلوزداد على الهواء مباشرة.

تردد القناة الأرضية الجزائرية "Programme National" عبر قمر نايل سات كالآتي: 

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 27500

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو وعبد الرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبد القادر مبارك (حكم رابع).

ترتيب مجموعة الأهلي

ونجح الأهلي في اعتلاء صدارة  ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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