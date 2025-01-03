صافرة قطرية تدير مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:20 مساءً - ينتظر عشاق الكرة العربية، مواجهة مثيرة بين منتخبي عمان والبحرين، غدا السبت على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الخليج العربي، مهمة إدارة مباراة نهائي «خليجي 26 بين عمان والبحرين، إلى القطري عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه الثنائي سعود أحمد وطالب سالم، وحكم تقنية الفيديو خميس المري.

ويعد عبد الرحمن الجاسم من أبرز الحكام في الساحة الآسيوية والدولية، حيث أدار العديد من المباريات المهمة، بما في ذلك مباريات في كأس العالم 2022.

مشوار عمان والبحرين قبل نهائى كأس الخليج

وخاض منتخبا عمان والبحرين 4 مباريات لكل منهما فى البطولة حتى الآن، حيث حقق منتخب عمان الفوز فى مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتلق أى خسارة، وسجل 6 أهداف واستقبل 4.

فى المقابل فاز منتخب البحرين فى 3 مباريات وخسر مباراته الأخيرة فى مرحلة المجموعات، وسجل 7 أهداف واستقبل 4 قبل المباراة النهائية.

نتائج البحرين

السعودية 2-3 البحرين

البحرين 2-0 العراق

البحرين 1-2 اليمن

البحرين 1-0 الكويت

نتائج عمان

الكويت 1-1 عمان

عمان 2-1 قطر

الإمارات 1-1 عمان

عمان 2-1 السعودية

موعد مباراة عمان والبحرين في خليجي 26

وتنطلق المباراة غدا السبت 4 يناير 2025، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في كأس خليجي 26

وتنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.

مسيرة عمان في كأس الخليج

وقدم المنتخب العماني مسيرة مميزة في البطولة، حيث احتل صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات، قبل أن يتغلب على نظيره السعودي في الدور نصف النهائي ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية.

مسيرة عمان في خليجي 26

على الجانب الآخر، تصدر المنتخب البحريني أيضًا مجموعته الثانية بعدما حقق انتصارين على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن بعد ضمان تأهله في الصدارة.

وفي مباراة نصف النهائي استطاع منتخب البحرين أن يقصي الكويت "صاحب الأرض والضيافة"، ليضرب موعدًا مع عمان في النهائي.

تاريخ مواجهات البحرين وعمان

سبق أن التقى منتخبا البحرين وعمان، في 10 مواجهات ببطولة كأس الخليج العربي، تنوعت ما بين دور المجموعات ونصف النهائي، ولم يسبق أن التقى المنتخبان بالمباراة النهائية من قبل.

وحقق منتخب عمان 5 انتصارات مقابل فوز وحيد لنظيره البحريني، بينما حسم التعادل بين الفريقين 4 مواجهات.

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