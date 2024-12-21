مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

غموض حول موقف دوناروما من الاستمرار في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غموض حول موقف دوناروما من الاستمرار في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

غموض حول موقف دوناروما من الاستمرار في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - أثارت تقارير صحفية فرنسية، مؤخرا الجدل حول الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله مع العملاق الفرنسي.

وكيل دوناروما يثير الجدل حول مستقبل اللاعب 

وصرح إنزو رايولا وكيل أعمال دوناروما، عبر إذاعة راديو "سبورتيفا" قائلا: "تعاقد دوناروما مع باريس سان جيرمان ينتهي عام 2026، ونحن في حالة انتظار".

وأكد رايولا: "كل الاحتمالات واردة، وفي الوقت الحالي نحن نترقب الأمور".

وانضم حارس المرمى الإيطالي لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021 بصفقة انتقال حر قادما من إيه سي ميلان الإيطالي.

وزاد الجدل حول مستقبل جيانلويجي دوناروما بسبب جلوسه بديلا في الفترة الأخيرة خلال أكثر من مباراة بقرار من الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق.

وأكدت تقارير صحفية غضب دوناروما من قرار إنريكي، لكونه الحارس الأساسي للفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما كان يتناوب حراسة المرمى مع زميله السابق كيلور نافاس في الموسم الأول له داخل جدران حديقة الأمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:52 - حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق