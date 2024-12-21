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سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لموقعة برشلونة الليجا - أخبار كلمتك

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سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لموقعة برشلونة الليجا - أخبار كلمتك

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لموقعة برشلونة الليجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:25 مساءً -  أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني - الليجا.

ويتقاسم برشلونة وأتلتيكو مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني بـ38 نقطة، لكن الروخيبلانكوس خاض مباراة أقل من برشلونة.

 

قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة 

وفيما يلي قائمة أتلتيكو مدريد:

"موسو - خيمينيز - أزبيليكويتا - جالاجر - دي باول - كوكي - جريزمان - باريوس - سولوث - كوريا - ليمار - لينو - أوبلاك - يوينتي - لينجليه - مولينا - ريكيلمي - جوليان ألفاريز - فيتسل - خافي جالان - جيوليانو - رينيليدو - لو نورماند - جوميس".

يذكر أن برشلونة تفوق على أتلتيكو مدريد في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، بينما يعود آخر انتصار للروخيبلانكوس على البارسا إلى أكتوبر 2021.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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