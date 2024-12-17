الرياضة - 07:31 - «خلي بالك».. أخطاء تمنعك من الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تُعد شقق الإسكان الاجتماعي من أبرز المشروعات التي تقدمها الدولة للمواطنين محدودي الدخل، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي قد تمنع المتقدمين من الحصول على وحدات سكنية، رغم استيفائهم لبقية الشروط.

وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين من بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى استبعادهم من القبول في المشروع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر كراسة الشروط

وأوضحت الوزارة أن سعر شراء كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد 355 جنيهًا للمصروفات الإدارية، على أن يتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة في المدن.

إجراءات التسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1-صورة من بطاقة الرقم القومي.

2-شهادة الدخل أو مفردات المرتب.

3-صور من مستندات الملكية «إن وجدت».

4-صورة من شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة «حسب الحالة الاجتماعية».

5-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

6-لا يقل عمره عن 21 عامًا.

7-أن يكون المتقدم أو أسرته لا يمتلكون وحدة سكنية أو أرضًا.

8-الدخل الشهري للمتقدم يجب أن يتناسب مع الشروط المحددة «محدود الدخل».

9--يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من مشروعات سابقة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التمويل العقاري.

أخطاء تمنع حصولك على شقق الإسكان الاجتماعي

1-تقديم الطلب عدة مرات

-في حالة تقديم الطلب أكثر من مرة، يتم إيقاف معالجة الطلب بشكل نهائي.

2-اختيار الحالة الاجتماعية بشكل غير دقيق

-وتكون كالآتي إعطاء الأولوية للمتزوجين والمعالين، لذا من الضروري التأكد من صحة هذه المعلومات.

3-تسجيل رقم الهاتف بشكل خاطئ

-يجب التأكد من إدخال رقم هاتف صحيح لضمان سهولة التواصل مع المتقدم.

4-إغفال تقديم مستندات إثبات الدخل

- يجب أن تكون المستندات الخاصة بالدخل حديثة ومعتمدة لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على قبول الطلب.