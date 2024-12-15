الرياضة - 08:56 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية تراجعاً في سوق الصاغة بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 4002 جنيها للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 30560 جنيها للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 2648.73 دولار للبيع، و2648.32 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4365 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3820 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3274 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30560 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2648 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.