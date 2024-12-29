مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:36 - المركزي المصري يقرر وقف العمل في البنوك الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:36 - المركزي المصري يقرر وقف العمل في البنوك الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - المركزي المصري يقرر وقف العمل في البنوك الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024.

وقال المركزي المصري في بيان، إن عمل البنوك يُستأنف صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بعد قرار البنك المركزي المصري

لماذا ثبَّت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق