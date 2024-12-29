الرياضة - 10:36 - المركزي المصري يقرر وقف العمل في البنوك الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024.

وقال المركزي المصري في بيان، إن عمل البنوك يُستأنف صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

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