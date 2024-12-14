الرياضة - 09:21 - بكري: ديمقراطية الميليشيات في سوريا تقتل ولا تحنو.. وبدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - بكري: ديمقراطية الميليشيات في سوريا تقتل ولا تحنو.. وبدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بعد قليل.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بعد قليل.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:26 - عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:26 - عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر2024.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 38800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 35700 جنيه.

في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه.

أما عن مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيه.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4100 جنيه.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال نحو 4000 جنيه.

اقرأ أيضاً
حديد العتال بكام؟.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق