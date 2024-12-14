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الرياضة - 08:46 - ارتفاع المعدن الأصفر.. سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - ارتفاع المعدن الأصفر.. سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - ارتفاع المعدن الأصفر.. سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيهًا للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 في أسواق الصاغة بمصر نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما عن سعر الذهب الآن عيار 18 فسجل في محال المجوهرات نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 2546.75 جنيهًا للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب الآن عيار 12 في الأسواق إلى 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 نحو 30560 جنيهًا للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2648.73 دولار للبيع، و2648.32 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه
عيار 22 4002 جنيه 3981 جنيه
عيار 21 3820 جنيه 3800 جنيه
عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه
عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه
عيار 12 2182.75 جنيه 2171.5 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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