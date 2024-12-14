الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:01 صباحاً - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إنجاز تاريخي جديد، اليوم السبت، وذلك عندما يلتقي فريق باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2024 "إنتركونتيننتال" المقامة حاليًا في قطر.

وتأهل الأهلي إلى المرحلة قبل الأخيرة في بطولة كأس القارات للأندية بعد فوزه على فريق العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في القاهرة، بينما وصل باتشوكا لهذا الدور بعد عبوره فريق بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة أيضًا.

ويستهدف الأهلي في مباراة اليوم حصد لقب بطولة كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" ومواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الأهلي في تحقيق إنجازه الثاني على الأراضي القطرية، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها القديم عام 2020، وذلك عندما تفوق على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وتنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.