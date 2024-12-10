الرياضة - 07:59 - ما موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:59 مساءً - موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.. يشهد ستاد سيجنال إيدونا بارك بألمانيا مواجهة قوية تجمع بين بوروسيا دورتموند صاحب الأرض والجمهور، وبرشلونة الإسباني، ضمن الجولة السادسة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويبحث برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني الألماني هانز فليك، عن تحقيق الفوز للابتعاد بقمة المجموعة التي يحتلها برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا.

ولذلك فإن فليك من المنتظر أن يعتمد ضمن التشكيل الأساسي للبارسا لموقعة سيجنال إيدونا علي قوته الضاربة وأعمدته الأساسية، وبالتالي فإن المدرب الألماني المخضرم من المنتظر أن يدفع ببينيا في حراسة المرمى، وأمامه بالدي وإينيجو مارتينيز وكوبارسي وكوندي رباعي خط الدفاع، وبيدري وفرينكي دي بوينج وداني أولمو ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي، ورافيينا ولامين يامال قاعدة مثلث هجومي رأسه البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي.

وفي المقابل فإن نوري شاهين، مدرب بوروسيا، لن يفوت فرصة امتلاكه سلاحي الأرض والأنصار بسهولة، ومن ثم فإن الفوز يمثل الخيار الأول، بل الوحيد، لبوروسيا، ولذلك فإن نوري من المنتظر أن يدفع بأسلحته التهديفية وصخوره الدفاعية ضمن التشكيل الأساسي لموقعة البارسا، مثل: الحارس كوبل، وأمامه رايرسون وإيمري كان وشلوتريبك ورامي بن سبعيني في خط الدفاع، ونيمتشا وسبايتزر وتوني كروس في محور الارتكاز الدفاعي، والثلاثي الهجومي مالين وجيراسي وجيتنز.

موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري ابطال أوروبا

سيتابع عشاق الكرة في ربوع العالم، مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تُذاع المباراة مباشرة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقرر أن تعرض مباراة برشلونة و بوروسيا علي شاشة التلفزيون “bein sports HD 1”.