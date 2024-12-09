الرياضة - 01:29 - وزير الرياضة: الانتهاء من تنفيذ مشروع بناء استاد النادي المصري الجديد يونيو المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:29 صباحاً - أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن شهر يونيو المقبل 2025، سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع بناء استاد النادي المصري الجديد، ووصفه بأنه "مشروع قومي بحجمة وضخامته"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتطوير كامل المنطقة المحيطة بالنادي المصري، وتقديم كامل الدعم للمشروع والذي يعتبر بمثابة هدية من الرئيس لأبناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده الدكتور أشرف صبحي ومحافظ بورسعيد محب حبشي اليوم الأحد، بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن تفاصيل ومستجدات العمل في مشروع استاد النادي المصري والموقف التنفيذي الجاري حتى الآن، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللواء دكتور مهندس حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والنائبين بمجلس الشيوخ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين، وأعضاء مجلس النواب حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، وأحمد فرغلي، ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور صبحي، أن استاد النادي المصري الجديد يشهد تطويرًا شاملًا، مشيرًا إلى أن المدرجات القديمة أصبحت شيئًا من الماضي، لافتا أن اختيار بناء استاد النادي المصري الجديد بدلاً من الترميم وإعادة بناء أجزاء منه كان القرار الأصعب.

وأوضح أن الاستاد الجديد يمثل نقلة نوعية تعكس التغيير الكبير في تصميم وتطوير الملاعب الرياضية، حيث عالج التصميم الجديد للاستاد الأخطاء الهندسية التي كانت موجودة في الاتجاهات السابقة للاستاد القديم، مما يضمن تجربة أفضل وأكثر أمانًا للجماهير.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لمحافظ بورسعيد محب حبشي على دعمه المتواصل للمشروع وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو المشروع، مثنيٱ على جهود ودعم النواب وشركة وادي النيل، وكامل أبو علي رئيس النادي المصري في ملف بناء الإستاد الجديد.

ومن جانبه، قال محافظ بورسعيد "إن زيارة وزير الشباب اليوم تعد شهادة حية على اهتمام الدولة المتواصل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الشباب باعتبارهم القلب النابض للوطن والمضي قدماً في تطوير قطاع الرياضة الذي لا يُعدّ مجرد نشاط جسدي، بل وسيلة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء قيم العمل الجماعي، وتحفيز الابتكار والتميز".

وثمن "حبشي" جهود رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور محمود حسين، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، على دعمهم الكبير وجهودهم المثمرة في بناء الإستاد الجديد، مؤكدا على استمرار دعمه لمشروع ستاد النادي المصري لحين افتتاحه وإقامة المباراة به في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الشركة المنفذة للمشروع التزمت بإتمام العمل في الإستاد بحلول يونيو 2025، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطلب أهالي بورسعيد ببناء الإستاد الجديد في نفس موقعه القديم، كما أثنى على جهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ونواب المحافظة لدعمهم ومتابعتهم المستمرة للمشروع،

وأوضح أن هذا الاجتماع جاء ضمن الاتفاق على عقد لقاءات دورية شهرية لمتابعة سير العمل في المشروع، وتم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لعقد هذا الاجتماع في محافظة بورسعيد، وهو ما استجاب له الوزير على الفور حرصًا على متابعة المشروع.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض فيلم قصير يبرز الجهود المبذولة لوزارة الشباب والرياضة في تنمية القطاع الرياضي ببورسعيد، عقبه استعراض آخر تطورات الأعمال الانشائية لإستاد المصري الجديد، والذي تم الانتهاء من حوالي 80% من الأعمال الجارية به، وموقف تنفيذ المدرجات والفندق وأعمال البنية التحتية بالنادي.