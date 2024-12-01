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الرياضة - 12:26 - سقوط شهداء وجرحى.. طيران الاحتلال يقصف بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - سقوط شهداء وجرحى.. طيران الاحتلال يقصف بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - سقوط شهداء وجرحى.. طيران الاحتلال يقصف بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:26 صباحاً - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس /السبت/، مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة، بعد قصفه بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر، ما أسفر عن استشهاد 40 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية تعود لعائلة الأعرج في منطقة تل الزعتر، وتؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 40 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، لا زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود طواقم إسعاف وإنقاذ.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد أكثر من 100 مواطن في مجازر ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عشرات الشهداء ما زالوا تحت ركام منازلهم التي قصفها الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، خلال اليومين الماضيين.

ونسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية والمنازل في بلدة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البطران قرب المجمع الإيطالي غرب مدينة غزة.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يقفون في طابور لاستلام الطحين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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