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موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً -  يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي. 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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