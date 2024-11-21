الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة اليوم عكس حرصه على التشاور مع القادة، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن على كافة الاتجاهات الإستراتيجيه، كما أن حديث الرئيس على أن القوات المسلحه كانت دوما عامل استقرار على صعيد الداخل والخارج، خاصة وأن المنطقة تشهد اضطرابات ومصر عنصر الاستقرار فيها.

وأكد مصطفى بكري أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بقادة القوات المسلحة، يبعث من خلال هذا اللقاء بعدد من الرسائل أبرزها:

- الإشادة بجهود القوات المسلحة ودورها على الصعيدين الداخلي والخارجي

- التأكيد على أن إدارة مصر المتزنة ساهمت مساهمة كبيرة في الاستقرار

-مصر ليست في معزل عما يدور حولها من أزمات وتحديات

-ضرورة الحفاظ علي التدريب والجاهزية لقواتنا المسلحة للحفاظ على أمن مصر القومي