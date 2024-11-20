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الرياضة - 12:50 - نجاح جراحة دقيقة لالتهاب فطري ممتد داخل المخ بمستشفى جامعة بنى سويف - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - نجاح جراحة دقيقة لالتهاب فطري ممتد داخل المخ بمستشفى جامعة بنى سويف - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - نجاح جراحة دقيقة لالتهاب فطري ممتد داخل المخ بمستشفى جامعة بنى سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - نجح الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن بمستشفى بنى سويف الجامعي، في إجراء جراحة دقيقة لمريض يعاني من جيوب أنفية فطري تحسسي في الأنف مع امتداد الالتهاب الفطري إلى داخل المخ، حيث أجريت هذه الجراحة باستخدام المنظار الأنفي وهو من أحدث الأجهزة الموجودة بالقسم حيث يتمتع بدقة عالية في إجراء الجراحات الدقيقة، وقد استقرت الحالة بعد اجراء الجراحة.

وأثنت إدارة المستشفى على أطباء قسم الأنف والأذن بالمستشفى، لما يقدمونه من جهد في خدمة المرضي متمنين لهم دوام التوفيق.

وأجريت هذه الجراحة برئاسة الدكتور رامز رضا رئيس القسم، والدكتور أحمد الأمين مدرس الأنف والأذن، والدكتور عمر رمضان مدرس الأنف والأذن، والفريق الطبي المعاون، وفريق من أعضاء هيئة التدريس بقسم التخدير، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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