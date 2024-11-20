كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:54 - الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:54 - الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. تزامنًا مع اقتراب غلق باب التسجيل، يبحث العديد من المواطنين الراغبين في التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2025، عن الشروط المطلوبة للتسجيل.

آخر موعد للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم غلق باب التسجيل والتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 أمام المواطنين، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه عقب غلق باب التسجيل، سيتم إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال القرعة العلنية.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا في 19 فبراير المقبل.

- يتاح للمتقدم أن يكون بين عمر 18 سنة إلى 25 سنة في حالة أن يكون مرافق لأحد الوالدين.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عام.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم في أي جهة سواء حج قرعة التابع لوزارة الداخلية أو سياحية أو في أكثر من جمعية.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يتم سداد الاشتراك السنوي بالجمعية.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 30 يونيو 2024.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات.

- لم يسبق أداء فريضة الحج من قبل.

التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- استيفاء الشروط الصحية المطلوبة.

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية.

- الحالات المتقدمة من أمراض التليف الكبدي.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح".

اقرأ أيضاً
«التضامن» تكشف تفاصيل التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025 «فيديو»

وزيرة التضامن تتابع عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية

عبر البوابة المصرية الموحدة.. كيفية التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق