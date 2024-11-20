الرياضة - 10:54 - الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. تزامنًا مع اقتراب غلق باب التسجيل، يبحث العديد من المواطنين الراغبين في التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2025، عن الشروط المطلوبة للتسجيل.

آخر موعد للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم غلق باب التسجيل والتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025 أمام المواطنين، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه عقب غلق باب التسجيل، سيتم إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال القرعة العلنية.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا في 19 فبراير المقبل.

- يتاح للمتقدم أن يكون بين عمر 18 سنة إلى 25 سنة في حالة أن يكون مرافق لأحد الوالدين.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عام.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم في أي جهة سواء حج قرعة التابع لوزارة الداخلية أو سياحية أو في أكثر من جمعية.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يتم سداد الاشتراك السنوي بالجمعية.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 30 يونيو 2024.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات.

- لم يسبق أداء فريضة الحج من قبل.

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- استيفاء الشروط الصحية المطلوبة.

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية.

- الحالات المتقدمة من أمراض التليف الكبدي.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح".