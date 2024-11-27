نهضة بركان يتقدم على لواندا سول الأنجولي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة نهضة بركان أمام ضيفه لواندا دي سول الأنجولي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على “الملعب البلدي لبركان”، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم نهضة بركان بهدفه الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيسوفو دايو.

تشكيل نهضة بركان أمام لواندا دي سول

وبدأ فريق نهضة بركان المغربي مباراته أمام لواندا دي سول بتشكيل يضم كل من:

منير المحمدي - هيثم مناوت - عبد الحق العسال - إيسوفو دايو - محمد أيمن ساديل - عماد رياحي - ممادوا كامارا - أيوب خيري - ياسين البحيري - بول فاليري باسين - يوسف الزغودي.

نهضة بركان يسعى لإنطلاقة قوية بالكونفدرالية

ويسعى الفريق البرتقالي، إلى تحقيق الفوز والبصم على انطلاقة جيدة في كأس الكونفدرالية، والتأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل ممثل المغرب المسابقة القارية، بمعنويات مرتفعة إذ يواصل تربعه على صدارة البطولة الاحترافية بعد تحقيقه فوزه السادس والمثير على حسنية أغادير بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

ويتطلع زملاء المحمدي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور الأمر الذي سيساعده للفوز نتيجة ستمكنه من اللعب بأريحية خلال المواجهات القادمة.

ويتواجد نهضة بركان في المجموعة الثانية إلى جانب الملعب المالي وستيلينبوش الجنوب أفريقي ثم لوندا سول الأنغولي.

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