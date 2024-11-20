الرياضة - 02:01 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:01 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي، بعد الزيادة الجديدة التي سجلها سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري، في 10 بنوك بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

- البنك الأهلي المصرى: 49.46 جنيه للشراء، و 49.56 جنيه للبيع

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع

بنك البركة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.5 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع