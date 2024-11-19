الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن وجود أزمة نقص في الدواء هو شيء غريب في السوق المصري، حيث أن الدواء بمصر كان متوفر، وحتى في أحلك الأزمات وهي جائحة كورونا، كان الدواء متوفرا.

وأضاف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج «الساعة 6 المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن أزمة الدواء انتهت في مصر تماما بنسبة 100%، معقبا: «أي دواء ينتج في مصر يوجد به مخزون، ونحن نعتمد على الخامات ومدخلات الإنتاج كلها تأتي من الخارج، وبالتالي كان هناك مشكلة في الاستيراد وهذه المشكلة تم حلها».

واستكمل الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه بمجرد حل هذه المشكلة بدأت المصانع تأتي بخاماتها وتعمل بأقصى طاقة، لافتا: «المصانع شغالة 3 شيفتات لمدة 24 ساعة، والسوق المصري يستهلك 4 مليار وحدة سنوية».

اقرأ أيضاً
نقابة صيادلة الإسكندرية وهيئة الدواء المصرية تنظمان ورشة عمل حول تطبيق «دوانا»

تحذيرات مهمة بشأن هذا الدواء الخطير.. وقرار عاجل بسرعة سحبه من الصيدليات

رئيس لجنة الدواء لـ «حقائق وأسرار»: انفراجة ملموسة في الأزمة.. وهناك 2000 مخزن يوزعون الأدوية للصيدليات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:28 - أبرزها ألمانيا ضد المجر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق