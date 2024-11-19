الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن وجود أزمة نقص في الدواء هو شيء غريب في السوق المصري، حيث أن الدواء بمصر كان متوفر، وحتى في أحلك الأزمات وهي جائحة كورونا، كان الدواء متوفرا.

وأضاف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج «الساعة 6 المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن أزمة الدواء انتهت في مصر تماما بنسبة 100%، معقبا: «أي دواء ينتج في مصر يوجد به مخزون، ونحن نعتمد على الخامات ومدخلات الإنتاج كلها تأتي من الخارج، وبالتالي كان هناك مشكلة في الاستيراد وهذه المشكلة تم حلها».

واستكمل الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه بمجرد حل هذه المشكلة بدأت المصانع تأتي بخاماتها وتعمل بأقصى طاقة، لافتا: «المصانع شغالة 3 شيفتات لمدة 24 ساعة، والسوق المصري يستهلك 4 مليار وحدة سنوية».