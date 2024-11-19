أشرف صبحي يشهد إطلاق أندية "بريكس +" بمراكز الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:59 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إطلاق أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية.

وشهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقر الامانة الفنية لوحدة بريكس فعاليات إطلاق أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية، كأحد المبادرات لتعزيز التنمية الشبابية، ضمن محاور العمل بعد انضمام مصر إلى تجمع دول "بريكس+"، والذي يتم تدشينها من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

‎حضر إطلاق أندية شباب “بريكس +” كلا من السفير حازم زكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والإقليمية، وآسيا توروتشييفا، المستشار الثقافي لسفارة روسيا، التي شاركت نيابة عن السفير الروسي بالقاهرة.

‎استهل الحاضرون الفعاليات، بعرض فيلمين تعريفيين حول أدوار وزارة الشباب والرياضة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، وأعقبهما تنظيم جلستين نقاشيتين، بحضور نحو 100 شاب بمشاركة كبيرة عبر تقنية الاتصال المرئي لعدد من ممثلي مجلس شباب "بريكس+" من دول: روسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والصين.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إطلاق أندية شباب "بريكس+" يهدف إلى زيادة الوعي بتجمع دول "بريكس+"لدى الشرائح الشبابية بمراكز الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، والخروج بحلول وأفكار تخدم مستقبل شباب “دول بريكس+”.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى أعمال تجمع "بريكس"، وقمة مدينة "قازان" بروسيا الاتحادية، التي شهدت للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها.

تدشين أندية شباب "بريكس +"

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم البدء في تدشين أندية شباب "بريكس +" داخل 7 مراكز شباب في 7 محافظات، كمرحلة أولي، وهي: مراكز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، والسويس، والسادات بالمنوفية، و15 مايو بالقاهرة، والعريش بشمال سيناء، والإسكندرية، وبني سويف، حيث ستشهد هذه الأندية فعاليات أسبوعية، لإقامة جلسات وورش عمل وأنشطة في 5 مجالات رئيسية حددها مجلس شباب بريكس، وهي: التعليم والتدريب، وريادة الأعمال الشبابية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والصحة والرياضة، والعمل الاجتماعي للشباب والتطوع، مع التخطيط للتوسع في تلك الأندية لتشمل جميع محافظات الجمهورية بنهاية 2025.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة نفذت 4 نماذج محاكاة لدول "بريكس"بمشاركة الشباب المصري لزيادة الوعي بذلك الملف، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن، كما شاركت بوفود رسمية وشبابية في 7 فعاليات دولية مرتبطة بتجمع دول "بريكس+"، وغيرها من الفعاليات التي أتاحت الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الشباب المصري في فعاليات تجمع دول البريكس، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس لتعزيز العلاقات المشتركة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع بريكس

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن جميع الأرقام والمؤشرات تشير إلى أننا أمام تجمع اقتصادي سيكون له دور عالمي فاعل مستقبلًا، حيث سيبلغ متوسط معدل نمو دول ذلك التجمع خلال الفترة بين عامي 2023 و2025 حوالي 3.82% مقارنة بنحو 1.15% لدول مجموعة السبع (G7)، كما سيساهم التجمع بعد توسعه بحوالي 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2027.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع "بريكس +" خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 بلغ 27 مليار دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر من دول "بريكس +" خلال الفترة نفسها حوالي 2.14 مليون سائح، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ولافتًا إلى أن إجمالي استثمارات دول "بريكس +" في مصر خلال الفترة من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 بلغت نحو 68.3 مليار دولار أمريكي.

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