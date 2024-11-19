الرياضة - 09:31 - الخارجية الأمريكية: هناك تقدم على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن المبعوث الخاص للبنان، أعلن اليوم بشكل واضح أن هناك تقدمًا على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن هوكستاين قال إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار متوقف على لبنان وإسرائيل، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف ماثيو ميلر، أن مسؤولين أمريكيون سيجتمعون مع إسرائيليين في ديسمبر المقبل لمتابعة تحسين الوضع الإنساني في غزة، متابعًا: «نريد رؤية تطبيق كامل للقرار 1701 وهو ما يعيد السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى منازلهم».

واستكمل: «من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ونعمل مع وكالات الأمم المتحدة على ذلك» قائلًا: «لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في غزة إلا بإنهاء الحرب ووضع رؤية لحكم غزة ما بعد الحرب».