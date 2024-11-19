الرياضة - 06:43 - أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - حالة الطقس غدا الأربعاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

أشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وحذرت من انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 25 17 العاصمة الإدارية 26 15 6 أكتوبر 26 15 بنها 24 17 دمنهور 23 16 وادي النطرون 25 16 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 23 16 الزقازيق 25 16 شبين الكوم 24 16 طنطا 24 16 دمياط 23 18 بورسعيد 24 17 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 14 العريش 24 13 رفح 23 13 رأس سدر 25 17 نخل 24 09 كاترين 19 07 الطور 26 16 طابا 24 15 شرم الشيخ 28 18 الإسكندرية 23 15 العلمين 22 15 مطروح 22 13 السلوم 20 13 سيوة 23 12 رأس غارب 27 18 الغردقة 28 17 سفاجا 29 18 مرسى علم 27 19 شلاتين 28 20 حلايب 25 22 أبو رماد 26 21 رأس حدربة 26 22 الفيوم 24 14 بني سويف 25 13 المنيا 25 12 أسيوط 26 11 سوهاج 27 13 قنا 27 14 الأقصر 27 14 أسوان 27 15 الوادي الجديد 27 11 أبو سمبل 28 15