الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - نجح المنتخب التنزاني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، عقب فوزه على المنتخب الغيني بهدف نظيف سجله المهاجم التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تصدرتها الكونغو الديمقراطية برصيد 12 نقطة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا  - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21-  السنغال - المجموعة الثانية عشر.

22- تنزانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:05 - الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق