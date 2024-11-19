الرياضة - 05:04 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في محال الصاغة بمصر، وفقًا لآخر تحديث له، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 في الأسواق إلى 3680 جنيهًا للبيع، و3660 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3855.25 جنيه 3834.25 جنيه عيار 21 3680جنيهًا 3660 جنيهًا عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيهًا عيار 12 2102.75 جنيه 2091.5 جنيه عيار 9 1577.25 جنيه 1568.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 29440 جنيهًا 29280 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2628.31 دولار 2628.04 دولار

سعر الذهب عيار 24

وتراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق ليسجل نحو 4205.75 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، حيث وصل إلى 3855.25 جنيه للبيع، و3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في الصاغة، ليسجل نحو 3680 جنيهًا للبيع، و3660 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل هبوطًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3154.25 جنيه للبيع، و3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا في أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية، فيما تأثر سعر الذهب عيار 14 بذلك ليسجل نحو 2453.25 جنيه للبيع، و2440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وانخفض سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 1577.25 جنيه للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 29440 جنيهًا للبيع، و29280 جنيهًا للشراء.