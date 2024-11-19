الرياضة - 02:01 - الخارجية القطرية تكشف سبب تعليق جهود الوساطة فى مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشدداً على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى أن قادة فريق حركة حماس غير موجودين في الدوحة حالياً، لافتاً إلى أنهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

وأضاف، أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.