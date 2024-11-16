الرياضة - 12:01 - عيار 21 بكام.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، داخل محلات الصاغة مقارنًة بـ آخر تحديث له، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3550 للبيع، 3530 للشراء.

أسعار الذهب

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سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 منتصف التعاملات اليوم السبت داخل محال الصاغة، عند 4057.25 جنيه للبيع، و4034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وحافظ سعر الذهب عيار 22 على استقراره خلال منتصف التعاملات داخل أسوق الصاغة عند 3719 جنيهًا للبيع، و3698 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن عند 3550 جنيهًا للبيع، و3530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وهيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة عند 3042.75 جنيه للبيع، و3025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق عند 2366.75 جنيه للبيع، و2353.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن فوصل سعره داخل سوق الصاغة الآن إلى 2028.5 جنيه للبيع، و2017.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

واستقر سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت في الأسواق عند 1521.5 جنيه للبيع، و1512.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة إلى 28400 جنيهًا للبيع، و28200 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2563.21 دولار للبيع، و2562.94 دولار للشراء.