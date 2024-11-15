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الرياضة - 09:13 - سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، حالة من السيولة المرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

انتظام حركة السيارات

انتظمت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

سيولة مرورية

وشهدت أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة، خاصة منطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، سيولة مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر و الدمرداش، حالة من الانسياب المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان سيولة مرورية، وصولا بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت حالة من الانسياب المروري بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.

سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود

وظهرت سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة كما ظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبرى الجامعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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