الرياضة - 09:13 - سيناريو متكرر.. قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «سيناريو متكرر.. قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة».

أشار التقرير إلى أنه منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يستخدم المدارس أهدافا رئيسية لنيرانه، ولاسيما أنها أصبحت ملاجئ مكتظة بالنازحين الذين اعتبروها ملاذا آمنا بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولفت التقرير أن قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة، حيث حاول متطوعو الدفاع المدني، محاصرة النيران في الموقع، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأوضح التقرير أنه على ما جرى العادة، قصف هذه المدرسة سيناريو متكرر للاحتلال الإسرائيلي بزعم أنها تضم عناصر من حركة حماس، وهي رواية لا أساس لها من الصحة وفقا لمحللين.