الرياضة - 08:38 - سعر الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، بعد التراجع الذي سجله أمس الخميس، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3575 حنيها للبيع، و3550 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4085.75 جنيه للبيع، 4057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3745.25 جنيه للبيع، 3719 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3575 جنيهًا للبيع، 3550 جنيهًا للشراء..

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3064.25 جنيه للبيع، 3042.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2383.25 جنيه للبيع، 2366.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2042.75 جنيه للبيع، 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1532.25 جنيه للبيع، 1521.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 28600 جنيه للبيع، 28400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2561.98 دولار للبيع، و 2561.71 دولار للشراء.