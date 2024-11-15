ملخص مباراة الأرجنتين وباراجواي بتصفيات كأس العالم 2026، صدمة التانجو وغضب ميسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - حقق منتخب باراجواي فوزًا ثمينًا 2-1 على ضيفه الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

استهلت الأرجنتين التسجيل بهدف لاوتارو مارتينيز من كرة مباشرة سددها على يسار حارس المرمى في الدقيقة 11 من الشوط الأول واحتُسب الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.



وأدركت باراجواي التعادل بعد تمريرة عرضية من جوستافو فيلاسكيز وصلت إلى أنطونيو سنابريا الذي سدد ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وعانى الفريق الأرجنتيني المصدوم من أجل استعادة توازنه.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، باغتت باراجواي ضيفتها إذ استغلت ركلة حرة عقب خطأ ارتكبه البديل ليوناردو باليردي ضد خوليو إنسيسو لإحراز هدف الفوز من رأسية سددها المدافع عمر ألدريتي وارتطمت بالأرض قبل أن تستقر على يمين مارتينيز.

واستعان حكم المباراة مجددا بتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل واحتسب الهدف.

وشهدت المباراة لقطة نادرة الحدوث من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أظهرت دخول البرغوث في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراجواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأظهر اللقطة توبيخ ميسي لحكم المباراة وتوجيه اتهامات له وهو يشير إليه بإصبعه الأمر الذي أثارت جدلًا واسعًا، فقال ميسي للحكم بحسب الصحافة الأرجنتينية “أنت جبان، ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب”.

وتتصدر الأرجنتين بطلة كأس العالم الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بينما تقدمت باراجواي إلى المركز السادس متساوية برصيد 16 نقطة مع أوروجواي التي تلعب اليوم الجمعة.

وتتأهل أول ستة فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



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